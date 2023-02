Aantal faillissementen daalt weer na maanden van stijging

Het aantal bedrijven dat op de fles ging, kwam vorige maand uit op 228. Dat zijn er 35 minder dan de maand ervoor. Dat is de eerste daling sinds juli 2022.

De meeste faillissementen waren er vorige maand in de sector handel, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Dat is niet verwonderlijk, want er zijn veel bedrijven actief in die branche. Relatief gezien was het aantal het grootst in de sector vervoer en opslag.

Bij de start van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 schoot het aantal faillissementen omhoog, maar na twee maanden daalde het aantal weer. In de zomer van 2021 was er zelfs een laagterecord.