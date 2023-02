Vluchten naar Turkije vol reddingswerkers en bekenden van slachtoffers

Delen via E-mail

Vier dagen na de zware aardbevingen is het druk op de vluchten van Nederland naar Turkije, meldt vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines. Niet alleen reddingsteams, ook vrijwilligers en passagiers die op weg zijn naar dierbaren in het rampgebied nemen massaal het vliegtuig.

Er vertrekken deze week ongeveer zeventig Nederlandse vluchten naar verschillende Turkse vliegvelden. "Onze vliegtuigen zitten voller dan normaal gesproken in deze tijd", laat een woordvoerder van Turkish Airlines weten.

Pegasus Airlines vliegt ook dagelijks vanuit Nederland naar Turkije. De budgetmaatschappij heeft het op dit moment te druk om uit te zoeken of er meer mensen richting het rampgebied vliegen. "We hebben wel veel extra vluchten ingezet. Maar die zijn bedoeld voor hulptroepen die het rampgebied proberen te bereiken", zegt een woordvoerder.

Voor mensen die juist weg willen uit het gebied dat is getroffen door de aardbevingen, zet Pegasus ook extra vluchten in. "Die zijn gratis, daar hoeft niemand voor te betalen. Omdat we graag willen helpen."