Gasverbruik in Nederland op laagste punt in vijftig jaar

We hebben vorig jaar een kwart minder gas verbruikt dan in 2021. Huishoudens waren zuiniger vanwege de hoge gasprijs, terwijl industriële bedrijven de productie tijdelijk hebben stilgelegd of efficiënter hebben geproduceerd. Daardoor kwam het totale verbruik uit op 31 miljard kubieke meter en dat is het laagste niveau sinds 1972, zo meldt statistiekbureau CBS maandag.

Grote industriële bedrijven hebben vorig jaar ruim een kwart minder aardgas verbruikt dan in 2021. Deze daling was het sterkst bij bedrijven in de aardolie- en chemische industrie. Elektriciteitscentrales verbruikten 12 procent minder aardgas.

"Sommige bedrijven hebben ervoor gekozen de productie tijdelijk stil te leggen vanwege de hoge gasprijs. Verder blijkt dat de industrie niet altijd afhankelijk is van gas, aangezien er efficiënter is geproduceerd", vertelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Ook huishoudens verbruiken een kwart minder aardgas. "Dat had onder meer met de hogere temperaturen te maken. Maar consumenten zijn vooral zuiniger geweest vanwege de hoge gasprijzen", zegt Van Mulligen.

Gasvoorraad eind vorig jaar 122 procent groter

Het aardgasverbruik is mede gedaald doordat glastuinbouwbedrijven zelf elektriciteit produceerden met een gasmotor. Deze bedrijven verbruikten ruim 30 procent minder aardgas.

De gasvoorraad was eind vorig jaar 122 procent groter dan in 2021. Hiermee is drie kwart van de gasopslagen gevuld. Dit komt vooral doordat er minder gas is verbruikt en meer gas is ingevoerd (+ 4,4 miljard kubieke meter).