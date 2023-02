Albert Heijn gaf in kwart eeuw 36 miljoen Bonuskaarten uit

De Bonuskaart van Albert Heijn blies deze week 25 kaarsjes uit. Op 9 februari 1998 kwam AH met de klantenkaart en binnen anderhalve week hadden twee miljoen Nederlanders er eentje aan hun sleutelbos hangen. Inmiddels heeft de supermarkt er 36 miljoen van uitgegeven. De kaart was dus vanaf het begin populair, maar kritiek was er ook.

Meteen bij de start waren er al twijfels over de privacy. Dat werd nog erger toen Albert Heijn in 2013 met een persoonlijke Bonuskaart kwam. Daarbij vroeg AH naar persoonlijke gegevens. Privacyorganisaties waren er niet over te spreken.

Veel klanten leken het minder erg te vinden. 'In de bonus' werd al snel een synoniem voor een aanbieding. In het begin waren er elke week zo'n vierhonderd producten in de aanbieding. Inmiddels zijn dat er meer dan duizend. AH tuigde zelfs een service op die verloren sleutelbossen terugstuurde naar de klant.

Doordat zoveel klanten de Bonuskaart gebruiken, heeft AH veel inzicht in het koopgedrag van de klant. Daar kan het bedrijf zijn aanbiedingen op aanpassen. Ook kan het persoonlijke aanbiedingen doen. "Albert Heijn is echt de grondlegger van kaartsystemen zoals dit", zegt retailkenner Michel Kregel.

Toch heeft de supermarktketen er volgens hem best mee geworsteld in het begin. "De start van de Bonuskaart was heel opportuun. Ze hebben bij AH lange tijd moeite gehad om te bepalen wat ze met al die aankoopdata konden en hebben de kaart in de loop van de tijd opnieuw moeten uitvinden. Maar inmiddels weten zij beter dan jij wat je de afgelopen weken in je koelkast hebt gehad."