Energie-update: Gasprijs zakt nog wat verder, voorraad blijft goed gevuld

Deze winter geeft NU.nl je regelmatig een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het gasverbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasprijs is in de afgelopen week nog wat verder gedaald. Handelaren betaalden voor een megawattuur 53,69 euro. Dat is ongeveer 6 euro minder dan een week eerder. In augustus bereikte de gasprijs nog een piek van zo'n 340 euro. Sindsdien zakt de prijs gestaag.

In de afgelopen week hebben we in Nederland 1.104 gigawattuur gas per dag verbruikt. Dat is 30,3 procent minder dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Al ruim een half jaar ligt het verbruik in ons land enkele tientallen procenten lager dan in voorgaande jaren.