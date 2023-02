Aardbeving treft ook economische motor van Zuidoost-Turkije

Het zuidoosten van Turkije is hard getroffen door de aardbevingen en de economie in provincies als Hatay, Gaziantep en Adiyaman ligt vrijwel stil. De regio kreeg de afgelopen jaren al een flinke klap te verwerken: vanwege de burgeroorlog in Syrië is er nauwelijks handel mogelijk. Hoe belangrijk is het gebied voor de Turkse economie?

Het getroffen gebied bestaat uit tien provincies en is ongeveer twee keer zo groot als Nederland. In totaal wonen er 13,4 miljoen mensen, zo blijkt uit cijfers van het Turkse statistiekbureau TÜIK. De regio is goed voor 9,3 procent van het bbp en is daarmee belangrijk voor de Turkse economie.

De stad Gaziantep en omgeving vormen het economisch hart van de regio. Er zijn dan ook verschillende soorten industrieën te vinden. Zo zijn er bedrijven in de textiel-, voedingsmiddelen-, metaal-, machine- en chemische industrie. Verder worden er schoenen, plastic, leer en meubels gemaakt. Ook de landbouw is een belangrijke sector, waarin vooral veel pistachenoten worden gekweekt. De export van de gewilde nootjes bedroeg vorig jaar ruim 181 miljoen dollar (169 miljoen euro).

In de zwaar getroffen provincie Hatay speelt de haven van Iskenderun een grote rol in de goederenstromen naar het Turkse achterland en Noord-Irak. Ook voor de overslag naar het Verre Oosten neemt de haven een belangrijke positie in.

2:14 Afspelen knop Turkse stad Hatay in puin: 'Appartementen stortten als een kaarthuis in'

Ramp raakt Turkse economie sowieso

Het is nog maar de vraag wat de gevolgen van de ramp zijn voor de economische groei in Turkije. Het zuidoosten heeft de afgelopen jaren al flink last gehad van de burgeroorlog in Syrië. De handel met steden als Aleppo kwam daarbij tot stilstand.

Volgens Turkijeanalist Timothy Ash van BlueBay in Londen zal de ramp de economie van het land sowieso treffen. Hoe groot de impact is, is volgens hem nattevingerwerk.

De klap zal in ieder geval niet zo hard zijn als bij de aardbeving in 1999 rond Izmit, vlak bij Istanboel. Dat is het economisch centrum van het land. Toen kromp de Turkse economie met 3,3 procent na een groei van 3 procent het jaar ervoor. Een jaar later veerde de Turkse economie op met een groei van 6,9 procent.

Handel Turkse beurs stilgelegd

Volgens Ash zijn de economische gevolgen van de aardbeving op dit moment lastig in te schatten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht vooralsnog een groei van 3 procent. Daarbij is geen rekening gehouden met de gevolgen van de ramp, de groei kan dus veel lager uitvallen.

Eerder deze week werd de handel op de Turkse aandelenbeurs stilgelegd vanwege paniek onder beleggers. De Borsa Istanboel noteerde op dat moment een min van 7,1 procent op dagbasis, het grootste verlies sinds maart vorig jaar.