Philips heeft bijna 100.000 meldingen over apneuapparaten gekregen

Philips heeft nog eens achtduizend meldingen over nieuwe problemen met zijn apneuapparaten gekregen. Daarmee komt het totaal op 98.000, blijkt uit een update van de Amerikaanse toezichthouder FDA.

In de afgelopen twee jaar is het bedrijf druk met het terugroepen van maar liefst 5,5 miljoen apneuapparaten, waarvan 3 miljoen in de Verenigde Staten. Deeltjes van het geluiddempende schuim kunnen verbrokkelen en patiënten kunnen die deeltjes vervolgens binnenkrijgen.

Volgens Philips gaat het bij 93 procent van de 98.000 meldingen alleen om technische problemen en dus niet om gezondheidsschade. Bij de andere 7 procent is er wel gezondheidsschade gemeld en in 346 gevallen zelfs een overlijden. Maar hierbij hoeft er geen oorzakelijk verband te zijn tussen ziekte en sterfgevallen en het losrakende schuim van het apneuapparaat, benadrukt een Philips-woordvoerder.

Klinische studies en testen in laboratoria tonen volgens Philips vooralsnog aan dat er geen verband is tussen een toenemend risico op ziekte of overlijden en het losrakende schuim. "Hier blijven we onderzoek naar doen, zoals de regels ons voorschrijven", zegt een woordvoerder

Dure terugroepactie en vertrek bestuursvoorzitter

In het najaar van 2022 stapte bestuursvoorzitter Frans van Houten vervroegd op. Dat deed hij mede vanwege de apneuaffaire. Philips moest wegens de terugroepactie een afschrijving van 1,3 miljard euro doen. De terugroepactie zelf koste ook al bijna 1 miljard euro. Duizend werknemers zijn er continu mee bezig.

Ook leed Philips in 2022 mede door de problemen met de apneuapparaten een verlies van 1,6 miljard euro. Dit trof ook de aandelenkoers van Philips en daarmee de beleggers in het bedrijf. Vorig jaar halveerde de koers van het bedrijf. In januari werd bekend dat het concern 6.000 banen gaat schrappen, waarvan 1.100 in Nederland.