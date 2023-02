EU versoepelt staatssteun voor groene projecten in strijd tegen VS en China

Delen via E-mail

Lidstaten van de Europese Unie mogen meer staatssteun geven aan bedrijven die duurzame investeringen doen. Daarover zijn EU-leiders het vrijdag eens geworden. De maatregel is een reactie op Amerikaanse plannen om honderden miljarden te pompen in vergroening van de eigen economie.

Onlangs kwam de Amerikaanse regering met de Inflation Reduction Act (IRA). Met die wet trekt de regering 369 miljard dollar (zo'n 345 miljard euro) uit voor bedrijven die in de Verenigde Staten willen verduurzamen. Daarbij ligt de nadruk op producten die in de VS zijn gemaakt.