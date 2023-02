Jetten: 'Ondanks verbod komt mogelijk toch nog Russische olie in Europa terecht'

Het invoeren van Russische olie of diesel is sinds kort verboden, maar toch is volgens minister van Klimaat en Energie Rob Jetten niet uit te sluiten dat het indirect op de Europese markt terechtkomt. Wel meldt hij dat de invoer van Russische energie sinds de oorlog in Oekraïne grotendeels is afgebouwd.

Nederland importeerde lange tijd veel gas, olie en kolen uit Rusland. Zo kwam voorheen een kwart van ons aardgas uit dat land. Maar sinds de Russen bijna een jaar geleden Oekraïne binnenvielen, is die afhankelijkheid afgebouwd. Inmiddels komt er geen Russisch gas meer ons land in, behalve vloeibaar aardgas (lng).

Sinds 5 december is er bovendien een Europees verbod op de invoer van ruwe aardolie uit Rusland. Zondag kwam daar een verbod op olieproducten, zoals diesel en kerosine, bij. Maar die maatregel is niet waterdicht.

"Het is niet volledig uit te sluiten dat er indirect Russische aardolie en aardolieproducten Europa binnenkomen", meldt Jetten vrijdag. De olie wordt namelijk elders in de wereld vermengd met olie uit andere landen. De Russische olie kan zo, via een omweg, alsnog in Europa terechtkomen.

Desondanks denkt de minister dat de Russische olie-inkomsten flink worden geraakt door de maatregel. Zeker ook doordat Europa en enkele andere grote westerse landen een prijsplafond voor Russische olie hebben ingesteld. Rusland gebruikt zijn olie-inkomsten om de oorlog tegen Oekraïne te financieren.