Rente voor spaarders gaat ook bij SNS, ASN en RegioBank omhoog

Klanten van ASN Bank, SNS en RegioBank krijgen vanaf 1 maart meer rente over hun spaargeld. Dat heeft moederbedrijf Volksbank vrijdag bekendgemaakt. Daarmee volgt het bedrijf de concurrenten ABN AMRO en Rabobank.

Wie maximaal 25.000 euro spaargeld heeft, krijgt daar vanaf begin volgende maand 0,5 procent rente over bij RegioBank en SNS. Bij ASN gaat het om 0,4 procent. In alle gevallen is dat een verdubbeling van de rente die klanten nu nog krijgen.