Nederlandse Staat wil belang in ABN AMRO verder verkleinen

De Nederlandse Staat is van plan om certificaten van aandelen ABN AMRO te verkopen. Zo wil de overheid haar belang verkleinen tot net iets minder dan 50 procent.

De Nederlandse Staat nationaliseerde ABN AMRO in 2008, toen de bank dreigde om te vallen. Toen het bedrijf in 2015 weer naar de beurs werd gebracht, maakte de Staat al duidelijk dat het de bedoeling was dat het resterende belang in ABN op termijn ook verkocht zou worden.