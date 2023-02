Netbeheerder TenneT kijkt naar verkoop van Duitse activiteiten

Delen via E-mail

Elektriciteitsnetbeheerder TenneT stoot zijn Duitse activiteiten mogelijk af. Het bedrijf maakt vrijdag bekend dat het een onderzoek is gestart naar de verkoop van de Duitse onderdelen aan de Duitse staat. Een eventuele verkoop moet TenneT meer ruimte geven om de Nederlandse activiteiten uit te breiden.

TenneT is in handen van de Nederlandse overheid, maar beheert ook een deel van het Duitse stroomnet. Volgens het bedrijf wil de Duitse staat graag zoveel mogelijk zeggenschap over zijn eigen energievoorziening.