Inflatie zwakt af, maar einde prijsstijging is nog lang niet in zicht

Al sinds oktober stijgen prijzen van goederen en diensten steeds minder hard. Onder meer gas, stroom en brandstof worden zelfs langzaamaan goedkoper. Toch hoeven we er niet op te rekenen dat het leven op korte termijn goedkoper wordt. Dit komt doordat bedrijven hogere lonen moeten betalen en doordat ze hun hogere energiekosten nog niet helemaal in hun prijzen hebben verwerkt.

Producten en diensten waren vorige maand 7,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was een veel kleiner verschil dan de stijging van 14,5 procent van afgelopen september.

Wie de prijzen van januari vergelijkt met die van december 2022 komt zelfs uit op een daling. Het gaat om een min van 1,4 procent, blijkt uit CBS-cijfers. "Het lijkt erop alsof we de grootste klap hebben gehad", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij CBS.

Toch is het te vroeg om te juichen. Dat de prijzen minder hard stijgen, komt vrijwel uitsluitend doordat we als gevolg van dalende gasprijzen en de invoering van het prijsplafond minder kwijt zijn aan energie. Als energie buiten beschouwing wordt gelaten, blijkt dat de inflatie sinds juli 2021 bijna elke maand hoger uitviel.

Meer prijsstijgingen in zicht

En er zitten nog meer prijsstijgingen aan te komen, denkt econoom Marcel Klok van ING. "Je ziet bijvoorbeeld dat in januari flink hogere loonstijgingen zijn afgesproken dan in december. Die lonen gaan bedrijven doorberekenen in hun prijzen en dat komt uiteindelijk bij de consument terecht."

Ook zullen de energieprijzen nog een rol spelen, verwacht hij. "Het duurt vaak zo'n zes tot twaalf maanden voordat die hogere prijzen doorwerken in bijvoorbeeld boodschappen. De gasprijs piekte in augustus, dus de komende maanden zitten er nog bij allerlei producten verhogingen aan te komen", voorspelt Klok.

Boodschappen worden nóg duurder

ING denkt dan ook dat de inflatie dit jaar uitkomt op 4 tot 4,5 procent. Dat is weliswaar een lager inflatiecijfer dan vorig jaar, maar nog altijd hoger dan de ongeveer 2 procent die in de jaren daarvoor gebruikelijk was. Ook Rabobank voorspelde al dat de inflatie dit jaar waarschijnlijk uitkomt op zo'n 4,5 procent.