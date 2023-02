Aantal 'grotere' bedrijven in Nederland neemt voor het eerst in jaren af

Het aantal bedrijven met meer dan twee werknemers is in 2022 voor het eerst in jaren afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS, die alle bedrijven met met minimaal drie personeelsleden 'groot' noemt. "De daling is nieuw", zegt CBS-econoom Marjolijn Jaarsma tegen NU.nl. "In de voorgaande jaren namen alle soorten bedrijven toe."

Hoe dat komt, is volgens Jaarsma nog niet duidelijk. "In het begin van 2022 zaten we nog in een lockdown. Het kan zijn dat bedrijven daarom de deuren hebben gesloten."

Ook de kostencrisis kan een rol hebben gespeeld: de prijzen zijn nu heel hoog en de lonen ook. "Of dit een trend is, gaan we de komende jaren zien", zegt de econoom.

Over het geheel genomen nam het aantal bedrijven vorig jaar juist toe. Aan het begin van dit jaar telde Nederland er 2,1 miljoen. Dat zijn er 79.000 meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. Wel was de groei van het aantal bedrijven vorig jaar kleiner dan in 2021. Dat komt doordat er in 2022 meer bedrijven werden opgeheven.

"Vooral het begin van 2022 werden er een stuk meer bedrijven opgeheven", vertelt Jaarsma. De bedrijven die vorig jaar werden opgericht, waren vaak bedrijven van één persoon. "Dat zijn dus zzp'ers of zelfstandige ondernemers", verduidelijkt de econoom.