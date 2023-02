Kinderopvang wendt personeelscrisis af: lonen 12 procent omhoog

Medewerkers in de kinderopvang krijgen er in het komende anderhalf jaar gemiddeld 12 procent salaris bij. Ook worden extra maatregelen genomen om de werkdruk aan te pakken. Zo moet de kinderopvang aantrekkelijker worden nu er sprake is van een groot personeelstekort en personeel steeds minder tevreden is.

Na vijf maanden onderhandelen en dreiging met acties krijgen kinderopvangmedewerkers dan toch hun zin. Het gemiddeld 12 procent extra salaris wordt verdeeld in een gemiddelde verhoging van 7,9 procent in 2023 en nog eens 4 procent in 2024. De cao duurt tot de zomer van 2024. Daarna moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten voor een half jaar.

Met de deal worden acties afgewend. Daarmee dreigden vakbonden in november nog toen ze een bod van ruim 10 procent verhoging van tafel veegden. Ook in 2021 werd al gestaakt bij kinderopvangorganisaties, waardoor ouders hun kinderen enkele dagen thuis moesten houden.

"Dit akkoord zal hopelijk leiden tot de benodigde rust in de sector en toont onze grote waardering voor alle medewerkers", zegt Rogier Vegter, bestuurder bij Brancheorganisatie Kinderopvang.

Werk in kinderopvang moet aantrekkelijk blijven door extra loon

De loonsverhoging is hard nodig om het werk in de kinderopvang aantrekkelijk te houden. Pedagogisch medewerkers melden zich sinds de coronacrisis vaker ziek en zien door personeelskrapte de werkdruk oplopen.

Maar liefst 61 procent van de werknemers beoordeelt de werkdruk als 'zeer hoog'. Een steeds kleiner percentage werknemers (68 procent in 2022, tegen 79 procent in 2019) is tevreden over het werk, al ligt dat niet aan de inhoud van het werk; dat vinden ze nog zeer zinvol.

Betere arbeidsvoorwaarden ook voor aan te trekken personeel

"Professionals in de kinderopvang gaan er flink op vooruit en krijgen meer doorgroeiperspectief, én het wordt aantrekkelijker om te starten in de kinderopvang", zegt Loes Ypma, de voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, enthousiast.

Ypma denkt dat het met de betere arbeidsvoorwaarden ook makkelijker wordt om personeel te werven en noemt de nieuwe cao "een grote stap vooruit".

Vegter vult aan dat de onderste loonschalen vervallen, waardoor nieuw personeel op een hoger salaris instapt, en dat loonschalen worden verlengd om verdere loongroei ook voor trouwe werknemers mogelijk te maken.

Na compensatie voor inflatie nu ook gesprek over werkdruk

"Het was voor onze leden heel belangrijk dat de lonen omhooggaan vanwege de torenhoge inflatie", zegt Debby Doornbos, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. Nu daar afspraken over zijn, volgen gesprekken over personeelstekorten en werkdruk.

Chantal van Dijk van CNV Zorg & Welzijn ziet in 2024 nog ruimte voor "aanvullende loonafspraken", omdat dit een kortlopende cao is.

Gratis kinderopvang zet personeelskrapte verder onder druk in 2025

Na de komst van deze nieuwe cao en de overgangsperiode van een half jaar dient zich een spannende tijd aan, omdat het kabinet de kinderopvang in 2025 nagenoeg gratis wil maken voor iedereen. Naar verwachting komt er extra vraag naar plek bij de opvang, terwijl kinderopvangorganisaties nu al kampen met grote personeelskrapte.