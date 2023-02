Shell krijgt nieuwe klimaatzaak aan de broek in Engeland

De milieugroep ClientEarth wil Shell voor de rechter slepen, omdat het energieconcern niet genoeg zou doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De groep krijgt daarbij steun van zeven investeerders uit Engeland, Frankrijk, België, Zweden en Denemarken.

ClientEarth, een juristencollectief dat zich richt op milieubescherming, vindt dat er sprake is van mismanagement bij Shell. Het bedrijf gaat volgens de milieugroep niet goed om met de risico's die klimaatverandering met zich meebrengt. De groepering is daarom woensdag naar het Britse hooggerechtshof gestapt. Ze houdt de elf koppen tellende raad van bestuur van Shell verantwoordelijk.

Opvallend is dat de initiatiefnemers steun krijgen van pensioenfondsen en andere investeerders, zoals Danske Bank uit Denemarken, het Britse pensioenfonds London CIV en de Belgische investeerder Degroof Petercam. De zeven investeerders hebben samen minder dan 1 procent van de Shell-aandelen in handen.

Het Britse energieconcern, dat tot voor kort deels Nederlands was, kan zich niet vinden in de aanklacht. Het bedrijf wijst erop dat het juist veel investeert in duurzame energie en dat het management zich aan alle regels houdt.

Shell kreeg twee jaar geleden al een tegenvaller te verwerken in de rechtszaal. In een zaak die was aangespannen door Milieudefensie werd het bedrijf door de rechter verplicht om sneller te verduurzamen. Shell is in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet duidelijk.