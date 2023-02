Essent gaat de tarieven ook verlagen, maar ze blijven boven het prijsplafond

Essent verlaagt per 1 april zijn gas- en stroomprijzen voor alle klanten met een variabel contract. Hoewel de tarieven meer dan gehalveerd worden, blijven ze toch boven het prijsplafond. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend.

Het tarief voor stroom gaat bij Essent begin april met 52 procent omlaag naar ongeveer 0,48 euro per kilowattuur. De gasprijs daalt met 47 procent naar 1,82 euro. Die tarieven zijn hoger dan die van het prijsplafond: 0,40 euro per kilowattuur en 1,45 euro per kuub.

In praktijk is de verlaging dus vooral gunstig voor klanten met een verbruik dat hoger ligt dan het maximale verbruik van het prijsplafond. Dat is 1.200 kuub gas en 2.900 kilowattuur elektriciteit per jaar.

Volgens het energiebedrijf heeft ongeveer de helft van de klanten met een variabel contract een verbruik dat boven het prijsplafond uitkomt. De lagere tarieven gelden voor drie maanden.

Ook andere leveranciers verlagen prijzen

Eerder werd al bekend dat ook andere leveranciers, zoals Eneco, Budget Energie en Vattenfall, hun prijzen verlagen. Sommige bedrijven duiken daarbij iets onder het prijsplafond, andere blijven daar nog boven.

De prijzen zijn lager doordat de gasprijs al sinds het najaar daalt. Hierdoor kunnen energieleveranciers hun gas goedkoper inkopen, wat ze kunnen doorberekenen in de tarieven voor hun klanten.