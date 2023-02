Inflatie zakt naar 7,6 procent, vooral kinderopvang en boodschappen duurder

De prijzen in ons land zijn in de afgelopen maand met 7,6 procent gestegen. We betaalden vooral meer voor kinderopvang en voedingsmiddelen, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Kinderopvang was in januari 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. In december was dat 2,2 procent. De prijzen van voeding gingen in de afgelopen maand met 17,6 procent omhoog ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

In december kwam de inflatie in ons land nog uit op 9,6 procent. Volgens het CBS heeft het prijsplafond voor energie voor een daling van de inflatie gezorgd.

Huishoudens betalen vanaf 1 januari tot een bepaald jaarverbruik niet meer dan een maximale prijs voor gas, elektriciteit en stadsverwarming. In januari was energie 3,4 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In december 2022 was energie nog 52 procent duurder dan een jaar eerder.