Miljardenverlies Aegon na verkoop activiteiten aan ASR

Verzekeraar Aegon heeft afgelopen jaar een miljardenverlies geleden vanwege de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR.

Aegon heeft flink moeten afschrijven op de onderdelen, waardoor het verlies afgelopen jaar uitkwam op 2,5 miljard euro. De onderdelen worden nu gewaardeerd op een veel lagere waarde dan dat Aegon ze in de boeken had staan. In 2021 boekte Aegon nog een winst van 1,7 miljard euro.