ABP verkocht juist in topjaar oliesector 9 miljard aan fossiele pensioenbeleggingen

Het ABP heeft sinds oktober 2021 voor 9 miljard aan aandelen en obligaties in fossiele bedrijven verkocht. Daarmee is het pensioenfonds voor ambtenaren geen aandeelhouder meer in bedrijven als Shell, BP en Total. Opvallend is dat juist na de aangekondigde verkoop deze olie- en gasbedrijven in 2022 recordwinsten boekten en hun aandelenkoersen omhoog schoten.

Dat maakt het pensioenfonds van 3 miljoen deelnemers dinsdagmiddag bekend. Van de 15 miljard euro aan fossiele beleggingen is dus het merendeel verkocht sinds het ABP in oktober 2021 voornam om uit fossiele beleggingen te stappen. Volgens het ABP begon de verkoop eind 2021 en vond die vorig jaar vooral in het najaar van 2022 plaats.

Na de 9 miljard euro volgt dit jaar nog 1 miljard euro aan fossiele beleggingen in opkomende markten. Die waren lastiger om snel te verkopen. En nog eens 5,6 miljard euro aan fossiele beleggingen zijn de komende tijd niet verkoopbaar. Ze zijn bijvoorbeeld in energiecentrales gestoken en door contracten niet gauw te verkopen.

Opvallend is dat de verkoop van de fossiele aandelen precies plaatsvond in een recordjaar voor olie- en gasbedrijven. Die profiteerden van prijsstijgingen na de Russische inval in Oekraïne. Bedrijven als Shell, BP, ExxonMobil en Total maakten ieder winsten van tientallen miljarden.

En de aandelenkoersen van olie- en gasbedrijven stegen hard, bij Shell bijvoorbeeld met maar liefst 42 procent in heel 2022. Dit terwijl het voor veel aandelen een uitzonderlijk slecht beursjaar was, waarin bijvoorbeeld techbedrijven worstelden met stijgende rentes en hun koersen zagen kelderen. Bekende olie- en gasbedrijven maakten begin 2023 ook bekend voor miljarden aan extra dividend uit te keren.

Ook voor het ABP was 2022 een zeer slecht beleggingsjaar met een negatief rendement van 17,6 procent. Het belegd vermogen daalde met maar liefst 97 miljard euro in waarde. Meevaller was dat ook de waarde van de toekomstige uitkeringen snel daalde door rentestijgingen.

ABP overwoog geen uitstel door megawinsten olie- en gassector

Het ABP laat weten ook na de start van de oorlog in Oekraïne niet te hebben overwogen om de aandelenverkoop uit te stellen. "We zijn een langetermijnbelegger. En we willen aan de klimaatdoelen van Parijs bijdragen, mede door deze verkoop. Dat willen onze pensioendeelnemers ook."

In welke zin het ABP nog extra heeft geprofiteerd van de miljardenverkoop van fossiele aandelen door de hogere koersen in 2022, kan de woordvoerder niet zeggen. "Maar we verkochten wel bij hoge koersen door de koersstijgingen."