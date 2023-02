Inflatie treft ook pizza's: prijzen stegen vorig jaar 17 procent

Pizza's en quiches waren in Nederland in december 17 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee zit ons land iets boven de gemiddelde prijsstijging in de EU, die uitkwam op 16 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De prijsstijging is flink hoger dan een jaar eerder, toen de pizza's en quiches in Europa slechts 2 procent duurder werden. Het gaat hierbij om producten die in winkels worden gekocht, zoals de supermarkt. Restaurants zijn buiten beschouwing gelaten.