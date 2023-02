Bonje tussen bondgenoten: EU boos op VS om miljarden aan groene subsidies

Na wat koudere jaren zijn de banden tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie onder leiding van president Joe Biden weer aangehaald. Toch is er nu een koud windje opgestoken. De EU is boos over hoe de VS met honderden miljarden aan overheidsgeld voor groene industrieën strooit. Vandaag en morgen bespreken EU-landen plannen om terug te slaan. Dit is er aan de hand.

Bron van onvrede is een Amerikaanse wet: de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA). De wet moet de snel stijgende prijzen in het land remmen, maar in dat pakket zit ook voor 369 miljard dollar (343 miljard euro) aan 'groene subsidies'.

Deze smak geld is bijvoorbeeld bedoeld om Amerikanen aan te sporen een elektrische auto te kopen. Zij kunnen een belastingvoordeel van ruim 7.000 euro krijgen op die auto, mits deze in de VS is gebouwd.

Dit leidt in Europa tot boosheid, want Amerikaanse spullen krijgen hierdoor voorrang. Het wordt namelijk aantrekkelijker voor Amerikanen om 'Amerikaans' te kopen. Het zou voor bedrijven een reden kunnen zijn om hun biezen te pakken en hun productie naar de VS te verplaatsen.

De EU stelt dat dit niet mag: handelsregels schrijven voor dat alle producten gelijk behandeld moeten worden, ongeacht waar ze worden gemaakt. De Europese boosheid hierover heeft nog niet tot een koerswijziging geleid.

En dus smeedt EU nu plannen om terug te slaan. Brussel stelt onder meer voor de staatssteunregels voor 'groene industrieën' te versoepelen. Dit leidt binnen de EU al meteen tot gemor, omdat rijkere landen meer geld te verdelen hebben. Dat zou dus tot een concurrentievoordeel voor bijvoorbeeld Duitsland kunnen leiden.

Ook wil de Commissie op de langere termijn een nieuwe pot geld in het leven roepen die de digitale en groene transitie moet versnellen.

Zoals altijd leidt een nieuwe Europese pot geld weer tot gedoe. Zo'n pot moet natuurlijk gevuld worden en dat leidt tot vragen als: waar komt het geld vandaan? En wie betaalt het? Zo gaan er stemmen op om hiervoor gezamenlijk te lenen en dus samen schulden aan te gaan.

Nederland wil niet nóg een fonds. Het kabinet zegt heil te zien in veel van de voorstellen uit Brussel, maar een nieuw fonds oprichten gaat te ver.