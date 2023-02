Oliebedrijven beleefden topjaar, bijna 70 miljard euro winst voor Noors Equinor

Na Shell, BP, Chevron en Total blijkt ook het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor vorig jaar een megawinst te hebben geboekt. De door de oorlog in Oekraïne gestegen energieprijzen zorgen voor een recordwinst van 69,9 miljard euro.

Ook Equinor heeft financieel flink geprofiteerd van het conflict in Oekraïne. De prijzen zijn sinds eind 2021 omhooggeschoten, terwijl het Noorse bedrijf Europa een alternatief voor Europees gas kon bieden. Inmiddels is Equinor, dat voor twee derde in handen is van de Noorse staat, de grootste leverancier van gas in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Het concern betaalt bijzonder veel belasting over die recordwinst. Bijna 40 miljard euro gaat naar de Noorse staat. Dat is meer dan 7.000 euro per inwoner van Noorwegen.

Net als de grote energiebedrijven betaalt Equinor ook een miljardendividend om aandeelhouders te laten meeprofiteren van de megawinst. Bijna 16 miljard euro gaat naar de aandeelhouders. Een groot deel daarvan ontvangt de Noorse staat. Verder koopt het bedrijf voor 5,5 miljard euro aandelen in.

Anders Opedal, bestuursvoorzitter van Equinor, liet bij de presentatie van de cijfers trots weten dat het bedrijf "heeft gereageerd op de energiecrisis en voor leveringszekerheid heeft gezorgd".

Samen maakten grote olie- en gasbedrijven meer dan 250 miljard euro winst

In de afgelopen weken maakte het ene na het andere oliebedrijf een recordwinst van tientallen miljarden bekend.

Bij Exxon Mobil ging het om 51 miljard euro en bij Shell om bijna 40 miljard euro winst. Chevron en Total rapporteerden ieder een winst van 33 miljard euro en BP zette 26 miljard euro winst in de boeken. Vrijwel alle genoemde bedrijven steken miljarden in extra dividend en aandeleninkoop.