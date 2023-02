Tata Steel moet 110.000 euro betalen omdat het bedrijf milieuregels overtrad

Tata Steel is veroordeeld tot twee geldboetes van in totaal 110.000 euro, maakte de rechtbank Amsterdam woensdag bekend. De staalproducent krijgt de boetes vanwege de verspreiding van gevaarlijke stofwolken en andere overtredingen van milieuregels.

Volgens Hans van den Berg, directeur van Tata Steel Nederland, heeft het bedrijf inmiddels verschillende maatregelen genomen om dergelijke situaties te voorkomen. "Een deel van de mensen in onze omgeving maakt zich zorgen over de nabijheid van de fabriek", zegt van den Berg. "Het is voor ons van belang om ervoor te zorgen dat het bedrijf een goede buur is."