Mercedes-Benz ontslaat 380 mensen in Nederland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Mercedes-Benz gaat 380 medewerkers ontslaan bij een callcenter van het Duitse automerk in Maastricht. In totaal werken er zo'n dertienhonderd mensen.

Volgens vakbond FNV is dit de grootste ontslagronde bij een callcenter in Nederland ooit. In de branche wordt juist veel personeel gezocht.