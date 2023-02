Omgevingsdienst doet aangifte tegen Tata Steel vanwege overtreding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangifte gedaan tegen Tata Steel. Tijdens een controle bleek dat de stofmonitoren van het staalbedrijf niet aan de wet voldoen.

Apparatuur bleek niet te zijn gekalibreerd, terwijl dat wel verplicht is. "Zonder juiste kalibratie van deze monitoren kunnen de meetgegevens niet gebruikt worden om te bepalen of Tata Steel aan de norm uit de vergunning voldoet", legt de omgevingsdienst uit.

Het is niet de eerste keer dat Tata Steel op het matje wordt geroepen. In september legde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het bedrijf een last onder dwangsom op voor de productie van ongare kooks. Dat is steenkool waar uiteindelijk brandstof van wordt gemaakt. Daarnaast wilde de Omgevingsdienst in december de vergunning van een van de IJmuidense fabrieken van het bedrijf aanscherpen.