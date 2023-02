Eneco biedt weer vaste contracten aan: nou ja, een beetje vast

Eneco gaat vanaf nu weer contracten aanbieden waarbij de prijs voor gas en stroom zes maanden vastligt. De energieleverancier spreekt zelf van een vast contract, al werden contracten waarbij de tarieven elk half jaar veranderen in het verleden meestal variabel genoemd.

Wie zo'n nieuw contract afsluit, betaalt iets meer dan 40 cent per kWh stroom en 1,5266 euro per kuub gas. In beide gevallen is de prijs hoger dan het tarief van het prijsplafond. Daardoor leveren de contracten alleen voordeel op voor wie meer verbruikt dan de maxima van het prijsplafond: 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom per jaar.

Energiebedrijven boden in het verleden vaste contracten aan waarbij de tarieven een of meerdere jaren hetzelfde bleven. Toen de energieprijzen in het najaar van 2021 begonnen te stijgen, zijn ze daarmee gestopt. Klanten die sindsdien een nieuw contract moesten afsluiten, konden alleen nog een variabele variant krijgen. Daarbij veranderen de tarieven in veel gevallen elke drie maanden.