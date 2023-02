Handel op Turkse aandelenbeurs stilgelegd vanwege noodsituatie in het land

Delen via E-mail

De handel op de Turkse aandelenbeurs is woensdagochtend stilgelegd. De Borsa Istanbul noteerde op dat moment met een min van 7,1 procent op dagbasis het grootste verlies sinds maart vorig jaar.

Het is de eerste keer sinds 1999 dat de handel op de Turkse beurs is stilgelegd. Het zuidoosten van het land is aan het begin van deze week getroffen door twee verwoestende aardbevingen. Destijds lag de handel een week stil vanwege paniek onder beleggers.