ABN AMRO profiteert van hogere rente en lagere kosten

ABN AMRO heeft vorig jaar flink geprofiteerd van de opgelopen rente, waardoor het concern ruimere marges kan rekenen over het spaargeld van klanten. ABN AMRO boekte een nettowinst van bijna 1,9 miljard euro, tegenover 1,2 miljard euro in 2021.

Verder daalden de kosten in het vierde kwartaal met 2 procent tot 5,4 miljard euro. Dat kwam vooral door de lagere personeelskosten. Het aantal fte's bij de bank is vorig jaar met ruim 7 procent gedaald. Met name het aantal externe fte's is afgenomen.

"We werken hard om onze doelstelling van 4,7 miljard euro in 2024 te halen, al zal dat in de huidige omstandigheden nog uitdagender worden", zegt CEO Robert Swaak.

ABN AMRO verwacht dat de economische groei in ons land zal vertragen door de hoge energieprijzen en inflatie.

"We zijn nog altijd voorzichtig als het gaat over de gevolgen van de inflatie op de lange termijn. In Nederland zal de hoge rente de huizenmarkt onder druk blijven zetten, maar de impact van de inflatie wordt getemperd door de hogere spaartegoeden en de nog altijd zeer sterke arbeidsmarkt", meent Swaak.