Kinderopvang worstelt met groei aantal vacatures en hogere werkdruk

Het aantal vacatures in de kinderopvang is in een paar jaar tijd maar liefst verviervoudigd. De werkdruk is hoog en het ziekteverzuim loopt op. Welke problemen spelen er allemaal?

In 2022 werkten er 117.000 mensen in de kinderopvang, tegen 97.000 begin 2019, blijkt uit de nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS.

Tegelijkertijd is het aantal vacatures gegroeid van 1600 begin 2018 (begin van de metingen) tot 6600 in het derde kwartaal van 2022. Op elke duizend werknemers in de kinderopvang waren er in 2022 55 vacatures, tegen 17 in 2018.

Een van de redenen voor de vele openstaande vacatures is dat veel pedagogische medewerkers hun kinderopvangorganisatie verlaten. Een kwart van alle werknemers vertrok bij z'n werkgever. En vaak kiezen ze dan voor een heel ander beroep. Maar vier op de tien vertrekkers blijven in de kinderopvang werken, de andere zes niet.

Net als de onvervulde vacatures steeg ook de werkdruk. Het CBS meet dat 61 procent van de werknemers in de kinderopvang de werkdruk als 'zeer hoog' bestempelt. Dat is sinds de coronacrisis verergerd, daarvoor vond de helft de werkdruk zeer hoog.

Personeel kan te weinig aandacht geven aan kinderen

Iets wat de werkdruk laat zien, is dat nog geen 28 procent van de werknemers in de kinderopvang vindt dat ze kinderen voldoende aandacht konden bieden in hun werk. Dat is het laagste percentage binnen de sector zorg en welzijn als personeel wordt gevraagd naar of ze voldoende aandacht kunnen bieden aan cliënten.

Ook het ziekteverzuim is sinds corona gestegen, net als in andere beroepen in de sector zorg en welzijn, naar een percentage van 7,3 procent. Voor corona kwam dat doorgaans niet ver boven de 5 procent uit. Bij een percentage van 7,3 procent worden 73 van de 1000 werkdagen in de sector ziek gemeld door werknemers.

Minder tevreden met werk in kinderopvang

Personeel in de kinderopvang is ook minder tevreden over het werk. In 2019 was nog 79 procent 'zeer tevreden', in 2022 was dit nog maar 68 procent. Volgens het CBS vinden kinderopvangmedewerkers hun werk nog wel steeds inhoudelijk nuttig en zinvol.

Naast de werkdruk is er in de afgelopen jaren ook veel discussie geweest over het salaris in de kinderopvang. In 2021 werd zelfs gestaakt voor meer geld en een lagere werkdruk.

'Onderhandelingen over hoger salaris en lagere werkdruk'

Op dit moment is er ook weer een strijd gaande voor een nieuwe cao voor 2023 en 2024. De werkgevers boden eind 2022 ruim 10 procent loonstijging over twee jaar en enige verruiming van de loonschalen om doorgroei in salaris mogelijk te maken. Maar vakbonden vonden dit toen te weinig.