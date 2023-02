Zzp'ers mogen samen optrekken in strijd voor betere beloning

Zelfstandigen met lage tarieven, zoals schoonmakers, pakketbezorgers en fotografen, mogen voortaan samenwerken als ze onderhandelen over betere tarieven. Dat versterkt hun onderhandelingspositie, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Eerder hielden concurrentieregels gezamenlijke onderhandelingen tegen.

De toezichthouder heeft naar aanleiding van nieuwe Europese regels de richtlijnen voor gezamenlijk onderhandelen voor zzp'ers aangepast.

Als zzp'ers economisch onafhankelijk van hun opdrachtgever zijn, als ingehuurd personeel naast andere werknemers werken of via digitale platformen werken, dan mogen ze samen onderhandelen. In de laatste categorie vallen bijvoorbeeld maaltijdbezorgers.

Volgens de ACM is het hard nodig om de onderhandelingspositie van deze zelfstandigen te verbeteren, omdat ze aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegen een slechte beloning en volgens matige arbeidsvoorwaarden werken. Ook zijn die zzp'ers vaak niet verzekerd tegen ongevallen of werkloosheid.

"Zo kunnen brancheorganisaties en vakbonden zzp'ers helpen om de positie van zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren", zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

ZZP Nederland, de brancheorganisatie voor zzp'ers, snapt het initiatief. "Voor zzp'ers met lage tarieven onder 30 euro per uur kan dit wel een uitkomst zijn", zegt voorzitter Frank Alfrink.

"Er is een groep zelfstandigen die gewild is en prima kan onderhandelen over een goed tarief, zoals IT'ers of sinds kort ook leraren. Maar bijvoorbeeld acteurs in de kunstensector hebben niet zo'n sterke positie."

'Samen onderhandelen moeilijk in de uitvoering'

Wel noemt Alfrink het samen onderhandelen "moeilijk in de uitvoering", omdat al die zzp'ers het wel eens moeten worden. "Je moet wel met één mond spreken en kunt niet stevig onderhandelen als een van de zelfstandigen ondertussen met minder ook genoegen neemt."

Alfrink vreest dat hierbij een minimaal afgesproken tarief ook het maximum wordt. Dan is het de vraag of die gezamenlijke onderhandeling wel zo voordelig is voor iedereen. "Het is de vraag of bij deze zelfstandigen wel echt sprake is van bewust ondernemerschap", zegt Alfrink.