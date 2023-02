Failliete bonbonwinkels Leonidas worden overgenomen door Coco & Sebas

Zestien bonbonwinkels van Leonidas krijgen een doorstart na een overname door de Brabantse chocolademaker Coco & Sebas. De winkels in grote binnensteden, op Schiphol en op NS-stations gaan straks weer open onder een andere naam.

Coco & Sebas, dat ook eigen chocoladewinkels heeft en chocolade in de Bijenkorf verkoopt, neemt zestien winkels over in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven. De winkels worden in de komende weken omgebouwd.