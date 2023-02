ACM over de vloer bij Eneco, Essent en Vattenfall voor onderzoek naar tarieven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is dinsdag langsgegaan bij drie grote energiebedrijven, meldt het FD . De toezichthouder onderzoekt of de energietarieven van Eneco, Essent en Vattenfall redelijk zijn.

De centrale vraag bij het onderzoek is in hoeverre de vastgestelde tarieven voor energie redelijk zijn. Mocht de toezichthouder tot de conclusie komen dat die onredelijk zijn, dan neemt ACM maatregelen.

Vattenfall laat in een reactie weten dat het bedrijfsbezoek van de ACM werd verwacht. "De afspraak stond in de agenda. We geven graag uitleg en we vinden het goed dat de ACM hier bovenop zit. De energieprijzen zijn nu eenmaal gestegen, mensen hebben daar last van. Dus dan is het logisch dat er meegekeken wordt." Vattenfall kondigde dinsdag een tariefsverlaging aan, maar rekent nog wel meer dan het prijsplafond,