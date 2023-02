Meer jongeren vragen een hypotheek aan

Flink meer jonge mensen vragen een hypotheek aan, meldt De Hypotheker maandag. Dit komt niet alleen doordat de huizenprijzen zijn gezakt, maar ook doordat er inmiddels meer woningen te koop staan en de hypotheekrente licht is gedaald.

Volgens het adviesbureau is het aantal door jonge huizenkopers aangevraagde hypotheken in januari met een kwart gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat dan om kopers van 18 tot en met 28 jaar.

Toch lagen de huizenprijzen voor veel jongeren nog boven het budget. Een woning kostte in de laatste drie maanden van vorig jaar gemiddeld 407.000 euro. Jonge kopers kregen in die periode gemiddeld een hypotheek van 276.000 euro.

Hoewel meer jonge mensen de gok wagen en een hypotheek aanvragen, denkt drie kwart van de jongeren dat het nu toch geen gunstig moment is om een woning te kopen. Dat komt onder andere doordat er een tekort is aan woningen die zij kunnen betalen. Daarom woont een groot deel van de jongeren in deze leeftijdsgroep nog noodgedwongen bij hun ouder(s) of op kamers.