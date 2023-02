Vattenfall verlaagt energietarieven per april

Delen via E-mail

Energiebedrijf Vattenfall verlaagt per 1 april zijn tarieven. Daarmee komt het stroomtarief voor 700.000 klanten onder het prijsplafond terecht, vertelt commercieel directeur Cindy Kroon dinsdag aan het AD

De klanten van Vattenfall betalen vanaf april 48 cent per kWh voor elektriciteit en 1,83 euro per kubieke meter voor gas. De nieuwe tarieven gelden in ieder geval voor drie maanden.