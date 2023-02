Cao-conflict in streekvervoer zit muurvast: 'Het geld is er gewoon niet'

De cao-onderhandelingen voor de dertienduizend werknemers in het streekvervoer zitten muurvast en daar gaat op korte termijn geen verandering in komen. Voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) ziet momenteel dan ook niks in de komst van een bemiddelaar. "Misschien is het niet verkeerd dat de sector een tijdje geen nieuwe cao heeft", zegt hij tegen NU.nl.

Volgens Kagie zijn de werkgevers tot het uiterste gegaan tijdens de laatste onderhandelingen. "Dat bod is van tafel en iets beters gaat er niet komen. We wachten de stakingen van deze week af en daarna kijken we verder."

Volgens de VWOV, die de bedrijven Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz vertegenwoordigt, is er geen sprake is van een massastaking. "Maandag heeft de helft van de bussen van vervoerders die meedoen aan de staking niet gereden. Voor dinsdag gaan we uit van dezelfde aantallen. We roepen reizigers op de dienstregeling online in de gaten te houden", zegt Kagie.

De voorzitter benadrukt dat er dagelijks zesduizend mensen werkzaam zijn. "Van hen staken er dus ongeveer drieduizend, maar ik vraag me af hoe dat zich de komende dagen zal ontwikkelen. We gaan niet meemaken dat heel Nederland platligt, maar het ontwricht de boel wel."

'We wilden echt doorpakken, maar de bonden liepen weg'

Kagie voerde drie weken geleden nog onderhandelingen met vakbonden FNV en CNV. "We wilden echt doorpakken om tot een nieuwe cao te komen, maar de bonden liepen weg."

Het laatste bod van de werkgevers bevatte onder meer een loonsverhoging van 8 procent. "We willen verder afspraken maken die de werkdruk verlagen. In dit kader hebben we ook een generatiepactregeling voorgesteld die de werkgevers volledig zouden betalen. Dit is een regeling waarbij je vanaf 63 jaar 60 procent kunt werken, 80 procent betaald krijgt en 100 procent pensioen opbouwt."

Deze regeling is volgens Kagie een belangrijke maatregel om oudere werknemers in de sector te ontzien. De VWOV-voorzitter geeft verder aan dat staken zinloos is. "We kunnen niet verdergaan dan dit bod. Veel bedrijven zitten in de rode cijfers en het ziet er niet naar uit dat we dit jaar rendement zullen maken. Er is dus gewoon niet meer geld. Als we weer gaan praten, moeten de onderhandelingen helemaal opnieuw beginnen."

Vakbond: 'Neutrale partij kan belangrijke rol spelen'

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag zegt altijd open te staan om de situatie op te lossen. "En dan kan een neutrale partij een belangrijke rol spelen."

Van der Gaag laat verder weten dat er iets gedaan moet worden aan de hoge werkdruk. "Dat is het grootste probleem. De rijtijden en pauzes zijn volledig uitgehold. Maandag hebben 5.000 tot 6.000 mensen gestaakt, de werkgevers kunnen zeggen wat ze willen."