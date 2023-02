STAP-regeling aangescherpt, opleider mag geen snoepreisje meer aanbieden

De regels rondom het STAP-budget worden per 28 februari aangepast om misbruik te voorkomen. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo komt er jaarlijks een maximumaantal toekenningen per opleiding en mogen opleiders geen snoepreisjes of cadeaus meer aanbieden.

Het kabinet besloot de aanvragen van het populaire STAP-budget voor januari stop te zetten om de regeling te verbeteren. Er kwamen namelijk signalen binnen dat er misbruik werd gemaakt van het opleidingsbudget. Zo zouden opleiders snoepreisjes hebben aangeboden om mensen voor hen te laten kiezen. Miljoenen euro's aan subsidie zouden bij een klein aantal partijen zijn beland.

Vanaf 28 februari, wanneer het weer mogelijk is om een aanvraag in te sturen, mogen die snoepreisjes niet meer. Doet een opleider dit toch, dan wordt de opleiding uit het scholingsregister gehaald.

Ook komt er jaarlijks een maximumaantal toekenningen per opleider. Verder kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voortaan opleidingen én opleiders bij misbruik uitsluiten van het STAP-budget. Per mei wordt de regeling verder aangescherpt.

Het STAP-budget is een overheidssubsidie van 1.000 euro waarmee je een opleiding kunt volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Tot nu toe hebben 200.000 mensen gebruikgemaakt van de regeling. Ook dit jaar is er een budget van 160 miljoen euro beschikbaar.