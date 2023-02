Tientallen mensen ontslagen na grote overname in flitsbezorgersland

Het samensmelten van flitsbezorgers Getir en Gorillas heeft tientallen werknemers in Nederland hun baan gekost, schrijft NRC maandag. Die ontslagen vallen bij het samenvoegen van de twee hoofdkantoren. Onder de bezorgers worden vooralsnog geen banen geschrapt.

Het van oorsprong Turkse Getir sloeg in december een grote slag door zijn grootste concurrent, Gorillas, over te nemen. Met de overname was zo'n 1,1 miljard euro gemoeid. De stap van Getir werd gezien als een consolidatieslag in een sector waar door de jaren heen sprake was van wildgroei. Door de overname blijven er nog maar twee grote spelers over in Nederland.