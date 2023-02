Ongeveer de helft van de bussen rijdt niet door staking in streekvervoer

De helft van de bussen van vervoerders die meedoen aan de staking rijdt maandag niet, meldt de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV). Duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer leggen hun werk deze week vijf dagen lang verspreid over het land neer.

Het personeel voert actie vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen. Het gaat om personeel van vervoerders als Arriva, Qbuzz en Keolis. In totaal vallen meer dan veertienduizend mensen onder de twee cao's waarvoor wordt gestaakt.

Volgens vervoerder Arriva klopt het dat landelijk gezien ongeveer de helft van de bussen rijdt. Maar het aantal stakers verschilt sterk per regio. "In Limburg, Noord-Brabant en het oosten van het land rijden een stuk minder bussen dan in bijvoorbeeld het noorden van het land", laat een woordvoerder weten.

Ook vervoerder Keolis ziet grote verschillen tussen de regio's. "In Almere en Utrecht rijdt vrij veel. Maar in Twente rijdt maar een kwart van onze bussen", zegt een woordvoerder.

Ook veel regionale treinen rijden niet

De regionale treinen van Keolis in het oosten van het land rijden niet, net als de treinen van Arriva in de Achterhoek. De Vechtdallijnen van Arriva en de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen van Qbuzz rijden wel. Ook in Friesland en Groningen wordt de dienstregeling gewoon opgestart, meldde Arriva eerder.