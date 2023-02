Dure boodschappen zorgen voor minder vertrouwen in de overheid

We hadden het afgelopen jaar minder vertrouwen in de overheid dan een jaar eerder. Dat komt volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) voornamelijk door de hoge inflatie en de gestegen energierekening, maar ook de coronapandemie speelt hier een rol in.

Afgelopen najaar had 22 procent van de Nederlanders veel vertrouwen in de politiek. In het voorjaar van 2021 was dit volgens de centrale bank nog 42 procent. Ook het vertrouwen in DNB daalde flink.

Mensen die last hebben van de hoge prijzen bij het doen van de dagelijkse boodschappen, hebben het minste vertrouwen in de politiek. Hetzelfde geldt voor degenen bij wie de energierekening sterk is gestegen.

"Verder zeggen veel mensen in reactie op de hoge inflatie zuiniger met geld om te gaan en minder energie te verbruiken om de energiekosten te verlagen", laat DNB weten.

De prijsstijgingen zorgen ook voor meer stress onder de bevolking. "Mensen die stress ervaren door de inflatie hebben minder vertrouwen in centrale banken en de nationale overheid dan andere mensen", aldus DNB. Hetzelfde geldt voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen en mensen die nu leven van hun spaargeld of een schuld opbouwen.