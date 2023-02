Ruim de helft van alle vacatures is moeilijk te vervullen

Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Volgens uitkeringsinstantie UWV komt dat vooral doordat er in veel gevallen weinig reacties op vacatures binnenkomen en sollicitanten niet over de juiste vaardigheden of werkervaring beschikken.

Vorig jaar was 58 procent van de vacatures moeilijk te vervullen. Een jaar eerder ging het nog om 55 procent van de openstaande betrekkingen. "De krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 op een hoogtepunt terechtgekomen", zegt arbeidsmarktadviseur Erica Maurits. "In het tweede kwartaal was de krapte zelfs zo groot, dat er veel meer vacatures dan werkzoekenden waren."

Vanwege de personeelstekorten zoeken werkgevers naar andere manieren om de vacatures alsnog te vervullen. Zo laten volgens het UWV veel werkgevers hun vacatures nu langer openstaan. Ook passen ze vaker de arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aan. Dat kan bijvoorbeeld een aanpassing van de werktijden of het loon zijn, vooral in de horeca gebeurt dit veel.