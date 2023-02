Mogelijk toch meer olie nodig door hogere vraag uit China

Delen via E-mail

Landen die veel olie leveren, moeten mogelijk hun productie verhogen. De vraag uit 's werelds een na grootste olieverbruiker China trekt weer aan, zegt topman Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

"We verwachten dat ongeveer de helft van de groei van de wereldwijde vraag naar olie dit jaar uit China zal komen", aldus Birol. Volgens hem explodeert de vraag naar vliegtuigbrandstof in het Aziatische land momenteel.

China is kort geleden gestopt met een strikt zerocovidbeleid. Daardoor kunnen veel Chinezen eindelijk weer reizen. "Als de vraag heel sterk stijgt - als de Chinese economie herstelt - zal de OPEC+ naar het productiebeleid moeten kijken."

Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland worden samen ook wel aangeduid als OPEC+. Ze besloten begin deze maand nog om het productieniveau ongemoeid te laten. Voorlopig wordt doorgegaan met een verlaging van de olieproductie met twee miljoen vaten per dag, om zo de prijzen te stutten. Dit duurt tot eind 2023.

Met hun beleid haalden de olielanden in oktober nog de woede van de Verenigde Staten en andere westerse landen op de hals. Met name de VS drong toen aan op het vergroten van de olieproductie. Daarmee zouden de brandstofprijzen worden verlaagd, om zo de wereldeconomie te helpen.