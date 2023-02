Streekvervoer ligt komende week door het hele land plat: dit is wat we weten

Werknemers in het streekvervoer leggen vanaf maandag vijf dagen lang verspreid over het hele land het werk neer vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen. De stakingen kunnen voor veel hinder zorgen. Op voorhand is alleen niet te zeggen wanneer en in welke gebieden.

NU.nl benaderde de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het streekvervoer, van Arriva en Keolis tot Qbuzz en Transdev. Allemaal zeggen ze dat de hinder pas duidelijk wordt op het moment dat het personeel op het werk moet verschijnen.

Want de ene werknemer staakt mee, maar de ander komt mogelijk toch opdagen, waardoor sommige bussen en treinen alsnog kunnen rijden. "Wij ontvangen signalen dat het ook per dag kan verschillen", laat de woordvoerder van Keolis weten.

De streekvervoerder rijdt met treinen en bussen in onder andere Almere, Utrecht en de provincie Overijssel. Volgens de woordvoerder mag niet vooraf aan werknemers gevraagd worden of ze wel of niet gaan staken. "Daarom adviseren wij reizigers vlak voor hun reis te kijken wat er mogelijk is. Dit vinden wij natuurlijk heel vervelend."

Volgens vakbonden grote stakingsbereidheid

Werknemersvakbond FNV sprak zondag in een persbericht van een "grote stakingsbereidheid" onder de leden. "Machinisten, conducteurs en chauffeurs van regionale lijnen als Arriva, Qbuzz en Keolis staken mee", schrijft de vakbond.

Eerder meldde FNV dat de staking met name het "verschil zal maken" in Limburg, Twente en de Achterhoek. Maar doordat ook vakbond CNV zich bij de staking aansluit, is de kans groot dat het neerleggen van het werk ook in de rest van Nederland impact zal hebben.

De verwachting is daardoor dat er buiten de grote steden minder of misschien wel helemaal geen bussen zullen rijden. Dat geldt ook voor treinen van andere bedrijven dan de NS.

Reizigersbelangenorganisatie Rover wil dat alle stakingen beëindigd worden. "Het is in ieders belang om niet nog meer reizigers kwijt te raken."

"We roepen op tot reizigersvriendelijke acties", vervolgt Rover. "In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn reizigersvriendelijke acties (zoals geen kaartjes controleren) ook toegestaan. We vragen vervoerders om coulant te zijn met vergoedingen voor reizigers die alternatief vervoer kiezen."

Sommige scholieren krijgen online les

Sommige scholen wachten de gevolgen van de staking niet af. Zo liet Gilde Opleidingen in Limburg aan het ANP weten dat sommige mbo-leerkrachten online onderwijs zullen aanbieden aan hun studenten. Volgens scholierenclub LAKS wacht de achterban het allemaal nog even af. Veel scholieren kunnen met de fiets naar school of met hun vader of moeder meerijden.

Ondertussen lijkt een oplossing voor de vastgelopen cao-onderhandelingen ver weg. De voorzitter van de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) noemde het laatste voorstel "bovengemiddeld hoog". Volgens VWOV kunnen de werkgevers niet hoger gaan dan het laatste voorstel.

Een woordvoerder van vakbond CNV reageerde dat er niets nieuws in het voorstel van de VWOV stond. Omdat er weer wordt gestaakt, is volgens de VWOV het laatste cao-voorstel komen te vervallen. Daardoor zullen alle partijen terug naar de onderhandelingstafel moeten om de cao-besprekingen weer van voor af aan te beginnen.