Duitsers moeten meer gas besparen, Nederlanders blijven wel zuinig

Duitsers hebben eind januari te weinig gas bespaard, vindt de Duitse energietoezichthouder. Ze bespaarden in de tweede helft van januari maar 8,6 procent op hun gasverbruik ten opzichte van normaal verbruik tussen 2018 en 2021, terwijl het Duitse doel 20 procent besparing is. Nederlanders blijven wel zuinig aan doen met hun gas.

De toezichthouder Bundesnetzagentur vindt de 8,6 procent besparing te weinig. En ook als rekening wordt gehouden met de koude temperaturen werd 'slechts' 14 procent gas bespaard, aldus de toezichthouder. Huishoudens moeten zuiniger doen om het wegvallen van Russische gasleveringen te compenseren en de voorraden voor volgende winter voldoende gevuld te houden.

De Duitse gasvoorraden zijn volgens het Bundesnetzagentur op dit moment voor meer dan 78 procent gevuld. Dat is ruim boven de doelstelling van de overheid van minstens 40 procent per 1 februari. Volgens Müller is dit wel goed nieuws met het oog op volgende winter.

In Nederland wordt al sinds de zomer ongeveer 20 procent tot een kwart bespaard op het gasverbruik ten opzichte van een jaar eerder. "Wij gaan daar ook in 2023 mee door. Ook in de eerste weken van januari bespaarden huishoudens 20 procent gas", zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. "Ik denk dat mensen zuinig blijven doen, ondanks het prijsplafond en dalende gasprijzen."

"Door de oorlog in Oekraïne en de aandacht die er voor gasverbruik is geweest hebben mensen flink bezuinigd. Maar mensen gaan niet bij elke prijsverhoging- of verlaging hun verbruik aanpassen."

'Duitsers zitten meer in de piepzak dan wij'

Eind januari wel een dipje te zien, blijkt uit cijfers van Visser. Er werd toen nationaal slechts 3 procent gas bespaard, omdat de dagen koud waren en er door elektriciteitscentrales veel gas werd gebruikt om stroom te produceren. Visser: "Dat kwam doordat er weinig energie werd geproduceerd door wind en zon. Huishoudens deden juist ook zuinig met gas, zeker als je rekening houdt met de temperatuur."