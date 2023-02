Rusland vermindert productie van brandstof niet, ondanks olieboycot

Rusland ziet geen reden om de productie van diesel en kerosine te verminderen als reactie op het Europese importverbod, melden Russische persbureaus. Het importverbod gaat zondag in.

De Russische minister Nikolai Shulginov zei vrijdag tijdens een bezoek aan Kazachstan dat Rusland ondanks de boycot niet overweegt om onderhoudswerkzaamheden aan raffinaderijen opnieuw in te plannen en dat de leveringen van Russisch gas aan Belarus dit jaar even duur blijven als vorig jaar.

Tot nu toe lijkt de Russische oliesector weinig last te hebben van de westerse sancties die vorig jaar werden opgelegd. De productie van ruwe olie in het land was in januari slechts een heel klein beetje kleiner dan een maand eerder.