Amazon brak records, maar zet toch stevig verlies in de boeken

Amazon deed het vorig jaar minder goed dan verwacht. De omzet steeg met 9 procent, maar het bedrijf zette een stevig verlies van 2,7 miljard dollar (zo'n 2,47 miljard euro) in de boeken. Toch verwacht de webwinkel niet dat verdere reorganisaties nodig zijn na de grote ontslagronde die het begin dit jaar doorvoerde.

Amazon brak zelf records in het laatste kwartaal van vorig jaar. In december werden in de Verenigde Staten meer artikelen dan ooit verkocht. Ook trok Amazon Prime Video met het eerste seizoen van de The Lord of the Rings-serie meer dan 100 miljoen kijkers over de hele wereld.