Turkse inflatie blijft zakken, maar slechts naar 58 procent

De Turkse inflatie zakt langzaam maar zeker, net als in veel West-Europese landen. Maar waar de prijsstijgingen in Nederland onder de 10 procent zijn beland, is de inflatie in Turkije ook in januari nog 57,7 procent op jaarbasis.

Dat is positief nieuws, want in oktober bedroeg de inflatie nog bijna 85 procent. En in december bedroeg het percentage nog ruim 64 procent.

De oorzaak van de hoge inflatie zijn de prijzen voor energie, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En doordat gasprijzen nu weer terugzakken naar het niveau van begin 2022 daalt ook de inflatie in Turkije weer wat.

Ook het regeringsbeleid van president Recep Tayyip Erdogan speelt een rol. Op zijn verzoek heeft de centrale bank de rente in Turkije vorig jaar meermaals verlaagd, terwijl economen het in tijden van inflatie juist verstandig vinden om de rente te verhogen. De centrale banken in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten deden dat in het afgelopen jaar (meerdere keren) en begin februari dan ook.

De Turkse president hoopt met de lage rente de groei van de productie aan te jagen. Maar dat heeft een keerzijde: door Erdogans beleid is de waarde van de nationale munt - de lira - flink gedaald ten opzichte van de dollar en de euro. Goederen die het land moet importeren, worden daardoor erg duur.