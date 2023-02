We vliegen vooral binnen Europa en Spanje is onze favoriete bestemming

Van de dik 61 miljoen passagiers die vorig jaar via de Nederlandse luchthavens reisden, zat drie kwart op een vlucht binnen Europa. Spanje is de meest aangevlogen bestemming, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. Die landen waren samen goed voor een kwart, meldt statistiekbureau CBS.

Voor de coronapandemie en Brexit was het VK nog de nummer één. Buiten Europa is de VS de populairste vliegbestemming.

In totaal reisden vorig jaar 61,3 miljoen passagiers van en naar de vijf Nederlandse vliegvelden: Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde. In de loop van vorig jaar moesten luchtvaartmaatschappijen op Schiphol vanwege de drukte en personeelstekorten vluchten verplaatsen én schrappen.