Voormalig milieu-inspecteur gaat aan de slag bij Tata Steel

Een milieu-inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt per 1 januari bij Tata Steel, meldt de Volkskrant donderdag. Ze hield bij de omgevingsdienst toezicht op Tata Steel en was voor omwonenden in Wijk aan Zee en IJmuiden het aanspreekpunt.