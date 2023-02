Zelfde kapsalon, zelfde behandeling en tóch steeds vaker prijsverschil

Steeds vaker is het bedrag dat je bij een kapsalon moet afrekenen afhankelijk van welke kapper jouw haar onder handen heeft genomen. Een kappersbeurt bij een junior kost veel minder dan bij iemand met jaren ervaring. Voor producten bestaat al langer een onderscheid naar wat je betaalt, diensten als een knipbeurt of massage volgen nu in rap tempo.

"Het basisprincipe is dat je voor beter meer betaalt", zegt consumenteneconoom Marten van Garderen van ING. "Alleen is het verschil bij producten duidelijker en tastbaarder dan bij diensten." Zo is het volgens hem duidelijk dat je voor een pot organische appelmoes met stukjes appel meer betaalt dan voor een normale pot appelmoes.

Kapsalon Sjenkels is begin dit jaar overgegaan op wat in economische termen prijsdifferentiatie heet. "Onze klanten begrijpen het", zegt eigenaar Henk Schenkels. Zijn keten telt inmiddels bijna twintig zaken door het land. "Zij willen door die ene kapper geknipt worden en zijn bereid daarvoor te betalen. En iemand die gewoon goed geknipt wil worden, betaalt minder."

Schenkels stelt dat het voor een junior kapper veel lekkerder knipt als die goedkoper is. "Die hoeft niet te concurreren met een heel ervaren specialist. Dat haalt schroom weg." Volgens kappersorganisatie ANKO is het een trend in kappersland dat de een meer kost dan de ander. "Grotere zaken doen dit. Met maar twee kappers in een salon heeft het niet zoveel zin", zegt woordvoerder Gonny Eussen.

"Een ervaren kapper is voor de salon duurder dan een starter en dat prijsverschil wordt doorberekend. Een junior heeft ook meer begeleiding nodig." De klant kan een keuze maken op basis van wat er moet gebeuren. "Wil je alleen de puntjes laten doen, dan kies je een junior. Voor een uitgebreidere behandeling kies je een specialist."

'Als je geen verschil ziet, heeft de kapper een probleem'

Voor wassen, knippen en föhnen betaal je bij Sjenkels 50 tot 75 euro. "Het prijsverschil geven wij door aan de kappers, die we meer betalen naarmate ze meer ervaring hebben", zegt de eigenaar. Dat helpt ook de kappers te behouden in een arbeidsmarkt met schaarste en veel zzp'ers.

"Dat je extra betaalt voor iets dat beter is, is niet raar", vindt ING-econoom Van Garderen. "Bij kappers of masseurs duurt het wel langer om dat in te voeren, omdat consumenten het misschien niet begrijpen. Maar als er één schaap over de dam is, volgen er meer."